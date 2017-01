Actualidade

O Presidente do Brasil lamentou hoje, em Brasília, a morte do juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki num acidente aéreo em Paraty, no Rio de Janeiro e decretou um luto oficial de três dias.

"Recebemos com profundo pesar a notícia da morte do ministro (denominação dada aos juízes do STF) Teori Zavascki. Associo-me a todos os brasileiros ao lamentar a perda de um homem público cuja trajetória impecável a favor do direito e da Justiça sempre o distinguiram", disse Michel Temer.

O Presidente brasileiro acrescentou que Teori Zavascki era "um homem de bem e um orgulho para todos os brasileiros".