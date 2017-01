Actualidade

O Governo do México entregou hoje às autoridades dos Estados Unidos o líder do cartel de Sinaloa, Joaquim "El Chapo" Guzman, informou o ministro dos Negócios Estrangeiros do México.

Guzman foi entregue às autoridades norte-americanas depois de o Tribunal Superior do México ter recusado os recursos interpostos pelo seu advogado, nos quais o narcotraficante se opunha à extradição, anunciaram as autoridades mexicanas, em comunicado.

O narcotraficante encontra-se, ainda, na cidade nortenha de Ciudad Juárez enquanto aguarda que as autoridades norte-americanas o transportem para Nova Iorque, confirmou à agência noticiosa Efe fonte do Ministério do Interior do México.