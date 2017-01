Actualidade

O Banco Económico, que resultou da transformação do Banco Espírito Santo Angola (BESA), está a tentar recuperar o crédito malparado que transitou da anterior instituição, de 3,7 mil milhões de euros, tendo criado uma equipa especializada para o efeito.

A informação foi confirmada hoje em entrevista à Lusa pelo presidente da comissão executiva do Banco Económico, Sanjay Bhasin, e pelo administrador executivo Pedro Cruchinho, a propósito da divulgação do relatório e contas da instituição, referente a 2015, o primeiro apresentado por aquele banco.

"O Banco Económico não nasceu com os problemas do BESA. Os problemas do BESA foram resolvidos em 2014, com a intervenção do Banco Nacional de Angola [BNA]. Houve uma reestruturação, aprovisionamentos e uma recapitalização", explicou Pedro Cruchinho, na primeira entrevista da administração do Banco Económico.