O Banco Económico, que surgiu após a intervenção estatal angolana no Banco Espírito Santo Angola (BESA), fechou 2015 com um resultado líquido positivo de 57 milhões de euros, à taxa de câmbio atual, estando o processo de transformação concluído.

"Concluímos com a aprovação do relatório e contas [em assembleia-geral a 15 de dezembro de 2016], com a nossa imagem no mercado, com os nossos clientes e com o nosso pessoal e estamos focados já no futuro", afirmou, em entrevista à Lusa, o presidente da comissão executiva do Banco Económico, Sanjay Bhasin.

O administrador falava a propósito da apresentação do primeiro relatório e contas do banco, que foi formalmente criado em assembleia-geral de acionistas do banco - sucessor do antigo BESA - a 29 de outubro de 2014.