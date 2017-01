Actualidade

A prestação de serviços à população, a eficiência da gestão pública e a representatividade e vontade política da população estão entre cinco critérios apontados pelo grupo técnico, criado pelo Governo, para avaliação da reorganização das freguesias.

"A avaliação da reorganização administrativa das freguesias, havida em 2013, deve ser feita a partir dos seguintes critérios: prestação de serviços à população; eficácia e eficiência da gestão pública; representatividade e vontade política da população; população, área e meio físico; história e identidade cultural", conclui o relatório do grupo técnico, a que a agência Lusa teve hoje acesso.

O grupo técnico criado por despacho do ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e Associação Nacional de Freguesias (Anafre), tinha como missão "aferir os resultados do processo de fusão/agregação", que levou à redução de 4.259 freguesias para 3.092, e definir critérios para reparar erros da anterior reforma.