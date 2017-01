Actualidade

A bolsa de Tóquio abriu hoje em baixa, com o índice Nikkei a perder 0,09% (17,51 pontos), para as 19.054,74 unidades, no início das transações.

Um segundo indicador de referência, o Topix, também começou a sessão com perdas, ao desvalorizar 0,09% (1,41), para os 1.526,74 pontos.

RN // PNG