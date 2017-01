Actualidade

Várias personalidades juntaram-se aos milhares de manifestantes que protestavam nas ruas de Nova Iorque, na noite de quinta-feira, contra o Presidente eleito dos EUA, na véspera da sua tomada de posse.

Os atores Robert de Niro e Alec Baldwin, o realizador Michael Moore, distinguido com um Óscar, e a cantora Cher estavam entre os que se juntaram numa manifestação ruidosa perto do Trump International Hotel, a sul do Central Parque.

Vários milhares de pessoas concentraram-se no espaço vizinho do hotel de Trump.