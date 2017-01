Actualidade

A economia da China, a segunda maior do mundo, cresceu 6,7% em 2016, ou seja, ao ritmo mais lento dos últimos 26 anos, anunciou hoje o Gabinete Nacional de Estatísticas da China.

No quarto e último trimestre do ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) do gigante asiático acelerou ligeiramente, ao expandir-se 6,8% em termos anuais homólogos, mais uma décima do que o registado nos três trimestres precedentes (6,7%).

Apesar de ter crescido ao ritmo mais lento desde 1990 (3,9%), o desempenho da economia da China no cômputo de 2016 - duas décimas abaixo do crescimento de 2015 (6,9%) - encontra-se em linha com as previsões do Governo, já que Pequim situou a meta de crescimento anual entre 6,5% e 7%.