Actualidade

A luso-americana Maria Lawton é autora de quatro vídeos que estão a passar numa estação local da PBS, o canal publico dos EUA, e está a preparar um programa de culinária para o mesmo canal.

Nos vídeos de quatro minutos, que começaram a ser transmitidos no Natal, Lawton ensina a fazer uma salada de atum e grão de bico, pastéis de nata, tarte de leite e chouriço em massa folhada.

Lawton é autora do livro "Azorean Cooking: From My Family Table to Yours", um livro de culinária açoriana, escrito em inglês, lançado em 2014, e está a preparar um programa de televisão de 30 minutos, com 13 episódios, que já foi aprovada pela estação de Rhode Island da Public Broadcasting Service (PBS), a WSBE.