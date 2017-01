EUA

O comissário europeu Carlos Moedas disse hoje esperar que a Europa mantenha a "excelente relação com os Estados Unidos" porque o mais importante não é avaliar as pessoas, mas as políticas da administração americana, desejando que sejam positivas.

Em entrevista à agência Lusa à margem da Fórum Económico Mundial - que termina hoje em Davos, na Suíça - o comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação foi questionado sobre o novo presidente dos Estados Unidos que hoje toma posse numa cerimónia pública junto ao Capitólio, em Washington.

"A mensagem do nosso lado é que a Europa será sempre uma Europa aberta, que acredita nos seus valores fundamentais e que temos que lutar por eles. Gostaríamos que os nossos aliados também lutem por esses valores e por isso para nós é mais importante não avaliar aquilo que são as pessoas, mas aquilo que serão as políticas, no futuro, da administração americana", enfatizou.