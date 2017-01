Agosto

A banda de Samuel T. Herring tem presença marcada na 25ª edição do festival, que se realiza de 16 a 19 de agosto.

A primeira vez que tocaram juntos foi em 2003, num projeto entretanto extinto. Em 2006, Herring, Cashion e Welmers continuaram a carreira na música com a criação de Future Islands, banda para a qual chamaram Erick Murrillo para, com uma bateria digital, completar a sonoridade que pretendiam.

Depois de alguns EPs, singles, pausas e até da saída de Murrillo, chega “Wave Like Home”, álbum de estreia, de 2008. Em constantes tours e aperfeiçoamento da sua sonoridade, os norte-americanos lançaram mais dois trabalhos em 2010 antes de, em 2014, chegar a vez de mostrar ao mundo “Singles”. O álbum de synthpop foi rapidamente aclamado pela crítica contemporânea e pelo público e, entre temas de sucesso, trouxe “Seasons (Waiting on You)”, que rapidamente chegou a música do ano em publicações como a NME, Pitchfork Media ou Spin.

O Vodafone Paredes de Coura está de regresso às margens da Praia Fluvial do Taboão, onde Future Islands se juntam aos já confirmados At the Drive-In, Foals, Beach House, BadBadNotGood, Benjamin Clementine, !!! (Chk Chk Chk), Car Seat Headrest e Ty Segall.