James Norton

O nome dele é James, James Norton. E para os espetadores do canal Fox Crime, a elegância britânica desta ator já não é totalmente estranha, pois que é a estrela da série de época Grantchester.

Nesta história ao jeito de um Poirot de batina, Norton dá corpo a Sidney Chambers, um vigário protestante que, por isso mesmo, procura (ou procuram-lhe, para sermos mais justos) noiva enquanto resolve crimes misteriosos. Antes disso, o ator de 31 anos agora alvo de uma petição para que seja o próximo James Bond – e não pesos pesados como Idris Elba, Tom Hiddleston ou Michael Fassbender – fizera uma adaptação para o pequeno ecrã do clássivo literário Guerra e Paz.

Com 1,85 metros, este londrino foi nomeado em 2015 para o Bafta de Melhor Ator Secundário pelo seu desempenho na série Happy Valley, no papel de um ex-condenado. Muito jovem Tanto na televisão como no cinema, a tendência tem sido para participar em produções de época, da I Grande Guerra aos anos 60 ou à cultura viking.

Caso seja ele o eleito para substituir Daniel Craig no cargo de 007, teremos oportunidade de admirá-lo sob um olhar mais moderno. Consegue visualizá-lo ao volante de uma grande “bomba”, vestido pelos melhores estilistas e brincando com gadgets impossíveis? Pode faltar-lhe um pouco de idade... mas não fãs, confessemos.