Autárquicas

A ex-ministra da Cultura Gabriela Canavilhas será a candidata do PS às autárquicas deste ano em Cascais, informou hoje o presidente da concelhia do partido, Luís Miguel Reis.

O nome da antiga ministra do Governo de José Sócrates, que atualmente é deputada e faz parte do conselho de administração da Fundação Oriente, foi aprovado na quinta-feira à noite em reunião da Comissão Política Concelhia do PS.

"Gabriela Canavilhas é motivo de uma forte mobilização interna no seio do Partido Socialista, que escolheu para encabeçar o projeto socialista para Cascais uma mulher de causas, com provas dadas enquanto líder, com valores, com reconhecimento nacional e com uma visão humanista para o concelho", referiu Luís Miguel Reis.