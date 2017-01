Itália/Avalanche

As equipas de socorro encontraram hoje seis pessoas vivas entre os escombros do hotel soterrado por uma avalanche na localidade de Farindola, no Centro de Itália, noticiam as agências internacionais.

Além do pessoal de serviço à unidade hoteleira, estavam registados 22 hóspedes no Rigopiano, todos, até aqui, dados como desaparecidos.

A avalanche aconteceu devido aos quatro sismos registados na quarta-feira em Itália, todos com magnitude superior a 5 na escala de Richter.