Acordo

A SIC Radical vai transmitir, em direito, um total de mais de 300 jogos do futebol brasileiro nos próximos dois anos, num acordo com a Globo válido para 2017 e 2018.

O arranque das transmissões está previsto para finais de janeiro, com jogos dos campeonatos Estaduais do Rio de Janeiro e de S. Paulo, os dois “Estaduais” em destaque até maio, altura em que se iniciam as transmissões do ‘Brasilerão’ (ou seja o campeonato nacional do Brasil) que no ano passado teve como campeão o Palmeiras.

O público português terá assim a oportunidade de ver, pela primeira vez, em canal aberto e na oferta básica de subscrição do seu operador, clubes históricos como o Vasco da Gama, o Fluminense, o Flamengo, o Corinthians, o S. Paulo, entre outros, bem como o melhor futebol do mundo que costuma transferir muitos jogadores para a Liga Portuguesa.

Todas as semanas a SIC Radical transmitirá entre dois a quatro jogos em directo nesta primeira etapa da época do futebol Brasileiro, prestes a iniciar-se, em horários ainda a definir mas preferencialmente ao fim de tarde, início de noite de sábados e domingos. Esta verdadeira maratona de futebol em canal aberto será acompanhado, todas as semanas, por dois magazines – ‘FootBrazil’ e ‘Highlights’