Actualidade

O XVI congresso regional do PSD/Madeira que decorre no sábado e no domingo, no Funchal, conta com a presença do presidente do partido e vai reconfirmar a liderança de Miguel Albuquerque num ano marcado pelas eleições autárquicas.

Pedro Passos Coelho desloca-se à Madeira para manifestar o apoio do partido ao seu amigo de sempre, Miguel Albuquerque, participando na sessão de abertura da reunião magna dos sociais-democratas madeirenses.

O congresso vai reconfirmar a liderança de Miguel Albuquerque que, nas eleições internas que se realizaram a 09 de dezembro de 2016, sem qualquer opositor, foi reeleito com 98,2% dos votos (2.850) dos 2.901 militantes que exerceram o seu direito de escolha.