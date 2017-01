Actualidade

A Las Vegas Sands acordou pagar 6,5 milhões de euros para pôr termo a uma investigação sobre supostas práticas corruptas à luz da lei norte-americana devido à antiga relação com um consultor em Macau e na China.

Com o acordo - em que Las Vegas Sands aceita pagar 6,96 milhões de dólares (6,5 milhões de euros) como "sanção penal" --, a empresa do magnata Shledon Adelson coloca termo a uma investigação, que dura há mais de cinco anos, sobre se violou a lei federal sobre práticas de corrupção no estrangeiro (FCPA, na sigla em inglês) ao pagar a um consultor para a ajudar a fazer negócios em Macau e na China, indica um comunicado divulgado na quinta-feira pelo Departamento de Justiça norte-americano.

Essa lei proíbe empresas com sede nos Estados Unidos e os seus executivos de efetuarem pagamentos a membros de governos estrangeiros para tentar influenciar, conseguir ou manter negócios.