Actualidade

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, assegurou hoje que o emagrecimento no plantel da equipa de futebol resulta de um trabalho que já estava a ser equacionado antes dos dois resultados negativos com o Desportivo de Chaves.

"O emagrecimento vem de um trabalho que já estava a ser equacionado antes de Chaves, para a segunda metade da época", afirmou Bruno de Carvalho, em entrevista à rádio TSF.

O presidente do Sporting voltou a admitir que "a equipa de futebol está a ter uma época muito mal conseguida", reconhecendo que o Sporting partiu para a temporada com quatro objetivos e agora só tem um e está a oito pontos do Benfica, líder da I Liga.