concerto

António Zambujo, Miguel Araújo, Rui Veloso, Diana Martinez e Diogo Brito e Faro são os convidados do concerto dos The Black Mamba, agendado para amanhã.

Os músicos juntam-se no Coliseu do Porto para uma grande festa de encerramento da digressão de apresentação do álbum Dirty Little Brother.

The Black Mamba encerram a tour de quase três anos após o lançamento do disco Dirty Little Brother, com a estreia da banda no Coliseu do Porto a 21 de Janeiro de 2017.

Depois de passagens pelas mais emblemáticas salas de espetáculos e festivais nacionais e internacionais, a banda liderada por Pedro Tatanka vai tocar uma última vez as músicas do mais recente álbum na companhia de nomes incontornáveis do cenário musical português.

Pedro Tatanka não esconde o entusiasmo “naquele que será o mais importante concerto da carreira da banda”.

Nas palavras do intérprete, compositor e guitarrista “é uma honra partilhar o palco com nomes tão especiais como António Zambujo, Miguel Araújo, Rui Veloso, Diana Martinez, Diogo Brito e Faro e outros convidados que não posso revelar”.

O segundo disco de originais de Black Mamba foi editado a 22 de setembro de 2014. Produzido entre Lisboa e Nova Iorque, Dirty Little Brother reúne 11 temas em que colaboram nomes como: Aurea, António Zambujo, Silk (Cais Sodré Funk Connection) e Orlanda Guilande.

Ao longo de mais de dois anos a banda pisou mais de 40 palcos entre Portugal, Espanha e Brasil. The Black Mamba encontram-se já a preparar novo álbum, com saída prevista para o próximo ano.

Preço: €15 a €25