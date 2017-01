Itália/Avalanche

As equipas de socorro encontraram hoje oito pessoas vivas entre os escombros do hotel soterrado por uma avalanche na localidade de Farindola, no Centro de Itália, noticia a agência italiana ANSA.

Dois dos sobreviventes já foram resgatados, segundo fontes policiais disseram à ANSA.

A mãe e filha resgatadas, aparentemente estáveis, já estão a caminho do hospital, num dos helicópteros enviados ao local. Há ainda outra criança no grupo de sobreviventes detetado.