Festa de Lançamento

O projeto a Música Portuguesa a Gostar Dela Própria comemora o sexto aniversário com o aguardado lançamento do site amusicaportuguesaagostardelapropria.org e o lançamento do livro da série documental O Povo que Ainda Canta, que inclui ainda oito DVD.

Tiago Pereira e a sua equipa têm vindo a registar, desde Janeiro de 2011, práticas musicais de tradição oral, cantigas, rezas, paisagens sonoras e danças, mas também projetos musicais organizados de cariz urbano de vários géneros.

Em seis anos, o projeto teve grande influência na forma como hoje muitos portugueses olham para as suas raízes musicais, mas viveu sempre do efeito imediato que os mais de 2.600 vídeos geravam no momento em que eram publicados nas redes sociais. Com o lançamento do site, é possível procurar os vídeos por instrumento, região, género, produção e realizador, e viajar de distrito em distrito, incluindo as ilhas.

A Festa de Lançamento é amanhã, a partir das 17h, no Teatro da Trindade, da Fundação Inatel. No evento, o público pode experimentar as diversas funcionalidades do site, apresentadas in loco por Tiago Pereira e Josefina Bouças, do grupo Cantadeiras do Vale do Neiva, irá estar presente convidando o auditório a cantar e a aprender a arte da polifonia minhota.