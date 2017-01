Actualidade

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, considerou que a greve no setor da saúde que está hoje a ser cumprida é um "cartão amarelo" ao Governo e um alerta em prol do melhoramento dos serviços públicos do país.

"Não diria que é um cartão vermelho, mas é um cartão amarelo, para alertar e em tempo útil, mais do que falar, fazer", considerou o sindicalista, falando com os jornalistas no parlamento à margem de um encontro com uma delegação do Bloco de Esquerda (BE) com o tema da taxa social única (TSU) como pano de fundo.

"É acima de tudo um alerta ao Governo: não se pode dizer que se quer melhorar os serviços públicos e simultaneamente não criar condições para que esses serviços públicos melhorem, nomeadamente com mais pessoal".