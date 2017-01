Vídeo mapping

Este fim de semana todas as atenções vão estar viradas para o Palácio Nacional de Queluz, que vai acolher um concerto virtual em video mapping pioneiro em Portugal.

Intitulado Regresso ao Palácio – A Viagem Concerto este é o espetáculo que vai de certa forma celebrar a conclusão da primeira fase de recuperação do monumento, cujo investimento rondou os 2,9 milhões de euros.

Esta estreia absoluta em Portugal é uma criação original produzida pelo ateliê OCUBO, e será projetada nas fachadas exteriores do monumento, considerado uma referência da arquitetura palaciana da segunda metade do século XVIII.

Durante aproximadamente 45 minutos serão reproduzidas obras de Händel, Bocherini e Mozart, tocadas pela orquestra Divino Sospiro. Os mais de 20 músicos que atuam neste inovador concerto foram filmados em estúdio, e serão projetados virtualmente na fachada e inseridos nas animações 2D e 3D.

As personagens, também elas filmadas em estúdio, são caracterizadas com um elevado nível de detalhe, tal como os cenários onde vivem, transportando-nos para o século XVIII. Para dar ainda mais dinamismo ao espetáculo, as animações são sincronizadas com a música.

Esta é uma das maiores projeções realizadas em Portugal e é feita ao longo de 200 metros de fachada, complementada com uma projeção 360º na estátua de D. Maria I.

Este concerto virtual é uma oportunidade única para ver elementos do património artístico, histórico e decorativo do Palácio a ganhar vida em animações fantásticas e surrealistas, em que os tetos, tapeçarias e porcelanas se animam de forma mágica e poética.

Local: Palácio Nacional de Queluz

Horário: 20 a 22 de janeiro, às 19h, 21h e 22h30