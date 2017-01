Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de três estrangeiros apontados como a "célula" de uma organização criminosa internacional responsável por "furtos milionários" em residências, nomeadamente os ocorridos na quarta-feira no Porto e Gondomar.

Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ adianta ter identificado e detido em flagrante delito três homens provenientes de países da América do Sul e com idades entre os 24 e os 37 anos, indiciados pela prática de crimes de associação criminosa e furto qualificado em residência.

"O 'modus operandi' utilizado foi o escalamento e arrombamento de moradias sitas em zonas conotadas com pessoas de elevado estatuto socioeconómico, ao início da noite, aproveitando o facto dos residentes ainda não terem regressado a casa após o dia de trabalho", explica, precisando que "um dos assaltos foi consumado e o outro apenas tentado, dado que os suspeitos foram surpreendidos pelos residentes, que já se encontravam em casa".