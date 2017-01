Sol da Caparica

O festival que celebra a diversidade da música e da Língua portuguesa volta a marcar um dos pontos altos do próximo Verão, de 10 a 13 de agosto.

Na quarta edição, a aposta continua a ser os maiores talentos nacionais, na originalidade das suas propostas e nas novidades que oferecem os artistas brasileiros e dos Palop.

O Sol da Caparica mantém o compromisso de apresentar o que de melhor se faz em Portugal e nos países onde o português é a língua oficial: além de talento nacional, nesta primeira amostra já se levanta o véu sobre um cartaz que também se pode alargar de Angola ao Brasil.

Mas nem todas as geografias que importam se encontram no mapa-mundo. Há que considerar, quando se fala da diversidade d'O Sol da Caparica, os diferentes territórios que hoje se estendem pelo planeta musical: desde a mais nobre tradição do fado, aqui representada no decano Carlos do Carmo, até ao fascínio com a folk Americana sentido por Sam Alone, do rap de Regula, ao rock poético de Manel Cruz, passando pelos diferentes balanços que se conjuram em Luanda ou em São Paulo, há por aqui um universo gigante de ideias musicais que vão também brilhar sob O Sol da Caparica.

As bilheteiras estão abertas e os passes estão já disponíveis.