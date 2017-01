Actualidade

O ministro do Planeamento e Infraestruturas disse hoje que o Governo está a analisar o estudo da Autoridade Nacional de Aeronáutica Civil (ANAC) e, em breve, será anunciada a decisão sobre o aeroporto que será complementar ao de Lisboa.

"Recebemos um conjunto de elementos técnicos das várias frentes, diria assim, e o que posso dizer é que em breve, tomaremos as nossas decisões", disse aos jornalistas o ministro do Planeamento e Infraestruturas Pedro Marques à margem a apresentação do projeto de eletrificação da linha ferroviária do Algarve, que decorreu em Portimão.

Pedro Marques escusou-se a confirmar se a utilização mista, civil e militar, da Base Aérea do Montijo possa ser a alternativa escolhida pelo Governo.