O leilão do carro, que foi adquirido pelo cantor em 1972, está a decorrer no portal online Catawiki até dia 30 de janeiro, e estima-se que possa alcançar os 32.500 euros. O veículo é acompanhado por toda a documentação que comprova que foi propriedade do artista.

O clássico SEAT 1430 que o cantor espanhol Julio Iglesias adquiriu no inicio da sua carreira, em 1972, encontra-se em leilão na Catawiki (www.catawiki.pt), plataforma de leilões na Internet, com uma estimativa de venda superior a 32 mil euros. Até dia 30 de janeiro, os fãs do cantor latino têm a oportunidade de adquirir o carro clássico que pertenceu ao artista, e que o próprio conduziu durante vários anos.

Em 1972, com apenas 29 anos, Julio Iglesias era já um artista de sucesso e com distinções no mundo da música, tais como o prémio do Festival Internacional da Canção de Benidorm, ou a 4ª posição no Festival da Eurovisão. Nesse ano, o jovem cantor adquiriu um novo carro, o SEAT 1430 Especial 1600 de cor azul, pelo qual pagou 147.700 pesetas. Nas suas entrevistas, o carro era regularmente citado, como comprova um artigo do jornal ABC, datado de 11 de março de 1972, da secção “O carro de…”, em que Julio Iglesias referia que o seu SEAT era “um carro sofisticado, muito rápido, comodo e que não gastava muito”. Nessa entrevista, o artista revela também que não era o único a conduzir o veículo, pois nas viagens mais longas “revezávamo-nos ao volante, eu e a minha esposa”. Naquela altura, o artista era casado com Isabel Preysler.

O mítico SEAT 1430 Especial 1600 foi propriedade de Julio Iglsias até 1976, quando este o entregou ao seu advogado, que o manteve até há dois anos e o vendeu ao atual proprietário, que agora decide leiloá-lo. “O carro chega aos dias de hoje em perfeitas condições, com o motor em ótimo estado e encontra-se totalmente funcional. Além disso, percorreu apenas 74.000 quilómetros”, referem os especialistas da Catawiki.