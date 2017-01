Actualidade

A eletrificação da linha ferroviária do Algarve, num total de 102 quilómetros, vai ficar concluída até 2020, num investimento global de 33,6 milhões de euros, disse hoje o ministro do Planeamento e das Infraestruturas.

"Nas próximas semanas vamos lançar os concursos dos estudos e projetos necessários e queremos que a obra fique concluída um ano mais cedo do que inicialmente previsto, ou seja, até ao final de 2020", afirmou aos jornalistas Pedro Marques, à margem da apresentação do projeto, em Portimão, no Algarve.

De acordo com o governante, trata-se de uma obra muito complexa - não havendo ainda projetos para a sua execução -, mas "muito importante e ansiada para a mobilidade da região".