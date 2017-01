Desporto

O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, disse hoje que espera dificuldades na receção de sábado Sporting, da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, apesar de os 'leões' viverem um "período conturbado".

"Podia dizer que é mais fácil, porque o Sporting está num período conturbado, mas não sei se o é. De certeza que os jogadores do Sporting vão demonstrar grande atitude para reverter a situação e nós estamos à espera disso. Eles têm um bom treinador, uma grande capacidade de poder responder. O que sei é que será difícil e irá exigir muito de nós", afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado.

Ainda assim, Daniel Ramos deseja um ambiente de intranquilidade no Sporting e assegurou que o trabalho ao longo da semana foi feito sem pensar no momento do adversário.