Actualidade

Mais de 20 mil escuteiros vão participar no 23.º Acampamento Nacional (Acanac), entre 31 de julho e 06 de agosto, em Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, disse hoje à agência Lusa o chefe nacional.

"Todas as regiões do país, continente e ilhas, vão estar representadas no 23.º acampamento nacional dos escuteiros que decorre este ano entre os dias 31 de julho e 6 de agosto, no Campo Nacional de Atividades Escutistas (CNAE), no Monte Trigo, em Idanha-a-Nova", disse à agência Lusa Manuel Augusto Antunes.

O acampamento nacional dos escuteiros decorre apenas de cinco em cinco anos, sendo que, neste momento, estão já inscritos para participar no evento 17.150 escuteiros, número esse que deverá ultrapassar os 20 mil.