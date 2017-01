EUA

Donald Trump chegou hoje à Casa Branca para uma última reunião com Barack Obama, poucas horas antes de tomar posse como 45.º Presidente dos Estados Unidos.

Donald Trump e a sua mulher Melania vão tomar chá com o ainda casal presidencial em funções, Barack e Michelle Obama, num dos salões da Casa Branca, antes de o Presidente eleito prestar juramento numa cerimónia pública junto do Capitólio, sede do Congresso norte-americano, em Washington.

Momentos antes deste encontro, Obama entrou pela última vez na Sala Oval, o gabinete presidencial.