O município de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, aprovou hoje a inclusão do nome do antigo Presidente da República Mário Soares, que morreu no no dia 07, na toponímia do concelho.

A proposta, apresentada pelo presidente da Câmara, Miguel Baptista (PS), foi votada por unanimidade e acompanhada de um voto de pesar pelo falecimento do antigo combatente da ditadura do Estado Novo, fundador e primeiro líder do PS.

Na primeira sessão de Câmara após o seu falecimento, o autarca lembrou o longo percurso político de Mário Soares e acima de tudo "a marca indelével que deixa na luta contra a ditadura e na conquista da liberdade e da democracia".