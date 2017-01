Desporto

O secretário de Estado de Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, anunciou hoje, na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, na Assembleia da República, o lançamento de um programa de formação dos dirigentes associativos em 2017.

Na intervenção, que teve lugar na audição para a apreciação das políticas nas áreas da Juventude e do Desporto, o governante revelou o que considerou serem "boas notícias" para este ano, realçando também a apresentação de um programa de reabilitação das instalações desportivas do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

"O ano de 2017 trará duas boas notícias, os dois programas que vamos lançar no IPDJ: o programa de formação dos dirigentes associativos, que acreditamos que trará resultados para o movimento desportivo, e um programa de reabilitação das instalações desportivas do IPDJ", afirmou o secretário de Estado.