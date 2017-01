22 de abril

Vinte e cinco anos depois do seu primeiro grande sucesso “Tô Feliz (Matei o Presidente)” - música editada no início dos anos 90 - Gabriel O Pensador está de volta para um grande concerto na capital.

O artista brasileiro, que colaborou recentemente com os D.A.M.A. no tema “Não Faço Questão” realizou o ano passado uma digressão nacional com cerca de 15 concertos que passaram por várias cidades do País. Foi também um dos convidados do concerto da banda nacional na Meo Arena, no passado mês de outubro.

Além de ser um dos músicos brasileiros mais conhecidos e acarinhados pelo público português e por toda a comunidade brasileira residente em Portugal, Gabriel é também um escritor com três livros já editados, o autobiográfico “Diário Noturno”, e os infantis “Um Garoto Chamado Rorbeto” e “Meu Pequeno Rubro-Negro”.

O tão aguardado regresso a Portugal está marcado para o dia 22 de abril, com um concerto no Campo Pequeno, para apresentar músicas do último trabalho “Sem crise” e com passagem obrigatória por muitos dos êxitos da sua discografia, que conta já com sete álbuns. Não vão faltar sucessos como “2345meia78”, “Festa da Música”, “Cachimbo da Paz”, “Lôrabura”, “Astronauta”, “Até quando?” e muitas outras surpresas ainda por revelar.

Local: Campo Pequeno, Lisboa

Data: 22 de Abril 2017

Preços: €20 a €30