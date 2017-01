Actualidade

As obras de ampliação e remodelação do aeroporto de Faro, em curso desde 2015, deverão terminar no início do verão, anunciou hoje o ministro do Planeamento e Infraestruturas durante uma visita ao aeroporto da capital algarvia.

A previsão inicial apontava para março como o mês para a conclusão da obra, mas a meta agora é terminá-la entre os meses de junho e julho, aumentando a capacidade de embarque e desembarque do terminal de 2.400 para 3.000 passageiros por hora e permitindo 30 movimentos de aeronaves por hora, em vez de 24.

"Daqui a cerca de um mês ficam disponibilizadas as áreas de 'check in', que são áreas importantes para expandir a capacidade do aeroporto e depois até ao verão o essencial das obras estará concluído", referiu Pedro Marques aos jornalistas, classificando a intervenção como "muito impactante" na qualidade da estrutura, tornando-a "praticamente um aeroporto novo".