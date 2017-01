Actualidade

Mais de 260 mil pessoas receberam o Rendimento Social de Inserção em dezembro, segundo dados da Segurança Social, tendo aumentado não só os beneficiários, mas também as famílias que recebem esta prestação social.

De acordo com os dados mais recentes do Instituto da Segurança Social (ISS), atualizados a 01 de janeiro de 2017, em dezembro do ano passado havia 216.061 beneficiários do RSI, mais 2.322 (1,08%) do que no mês de novembro e mais 7.893 (3,79%) do que em dezembro de 2015.

Em termos de distribuição geográfica, o distrito do Porto continua a ser o que tem mais beneficiários do RSI, 62.466, logo seguido de Lisboa (36.581) e de Setúbal (18.640).