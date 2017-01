Actualidade

O regime transitório que permite a tributação conjunta do IRS dos rendimentos de 2015 dirige-se aos contribuintes que entregaram dentro ou fora do prazo as declarações, tendo então optado pela tributação separada, e também aos que ainda não a submeteram.

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, na sequência de dúvidas levantadas por fiscalistas relativamente à lei n.º 3/2017, o Ministério das Finanças informa que "a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) irá publicitar, a breve trecho, os necessários esclarecimentos aos contribuintes sobre a aplicação prática deste regime".

A lei n.º 3/2017, publicada na segunda-feira em Diário da República, aprova o regime transitório para a entrega de tributação conjunta do IRS (Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares) relativo aos rendimentos de 2015 fora dos prazos.