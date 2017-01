Cultura

António Zambujo marcou uma nova data, 03 de março, para atuar na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, no ciclo de concertos de apresentação do seu mais recente álbum, "Até Pensei que Fosse Minha", foi hoje anunciado.

"A estreia em Portugal do espetáculo do último álbum de António Zambujo, 'Até Pensei que Fosse Minha', vai ter uma terceira data na Gulbenkian Música. Assim, para além dos concertos dos dias 01 e 02 de março, totalmente esgotados, será realizado um terceiro concerto no dia 3 de março", segundo o comunicado da sua produtora.

Editado em outubro do ano passado, este novo álbum do criador de "Flagrante" é inteiramente constituído por composições de Chico Buarque.