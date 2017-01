Desporto

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, assegurou hoje que estará à frente do comando técnico de futebol dos 'leões' nos próximos anos, frisando também que a relação com o presidente, Bruno de Carvalho, não poderia ser melhor.

"A minha relação com o presidente é a melhor e não podia ser melhor. Tudo o que fizemos em conjunto continuamos a fazer. Estamos envolvidos num projeto, não de um ano, mas de vários anos, independentemente do que possa acontecer. É essa a confiança que é dada pelo líder e fiquei muito satisfeito pelo que ele disse hoje [segunda-feira]", começou por referir Jorge Jesus na antevisão à visita de sábado ao Marítimo.

Em entrevista à TSF, Bruno de Carvalho garantiu que Jorge Jesus continuará a ser o treinador do Sporting neste e num futuro mandato, caso vença as eleições de 04 de março.