Actualidade

O Estado atribuía no final de 2016 menos cerca de 35 mil prestações de desemprego do que no início do ano, segundo dados disponibilizados na página da Segurança Social na internet.

Em dezembro passado, foram registados 224.489 beneficiários de prestações de desemprego, o que significa que recebiam estas prestações cerca de menos 1.000 pessoas do que as 225.502 registadas em novembro.

Já face a dezembro do ano passado a redução é de quase 35 mil beneficiários, uma vez que então receberam prestações de desemprego 259.335 pessoas.