Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) encerrou hoje com uma subida de 0,46% para 4.601,65 pontos, impulsionado pelos fortes ganhos do BCP.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove subiram, oito desceram e a Caixa Económica Montepio Geral ficou inalterada.

As ações do BCP subiram 10,37% para 0,15 euros, quando decorre uma operação de aumento de capital do banco, enquanto os direitos de subscrição do BCP (que serão transacionados até 30 de janeiro) dispararam 28,13% e ficaram a 0,82 euros.