Actualidade

O Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), em Coimbra, recebe em fevereiro uma performance de Carlota Lagido, coreógrafa que vai explorar no palco a evolução das simbologias da cor preta.

"50 Toneladas" é o nome do espetáculo de Carlota Lagido que se apresenta ao TAGV a 08 de fevereiro, às 21:30, numa performance onde a bailarina e coreógrafa se vai fazer acompanhar do ator Tiago Vieira e do músico e membro fundador da banda Belle Chase Hotel, Antoine Pimentel, que participa ao vivo nesta peça, disse hoje o teatro académico, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Naquele que é um projeto de dança, Carlota Lagido leva para o palco o desafio de ver a cor preta de 50 formas diferentes, jogando com a evolução desta cor, que assumiu "diversos significados e simbologias" ao longo do tempo - "até ao século XIX foi a cor das noivas, nos anos 50 era o tom do protesto".