Actualidade

O FC Porto anunciou hoje, numa nota no seu site oficial, a transferência do português Silvestre Varela para o Kayserispor, da Liga turca de futebol.

"Varela já não participou no treino, tendo-se transferido para o Kayserispor, da Liga turca. Termina assim uma ligação de sete anos e meio do internacional português com os Dragões, que fica marcada por muitos títulos (uma Liga Europa, três Ligas portuguesas, duas Taças de Portugal e cinco Supertaças) e pelo profissionalismo", lê-se.

O extremo, de 31 anos, chegou ao FC Porto em 2009/10, jogou em 236 partidas oficiais, nas quais marcou 50 golos, tendo sido emprestado ao West Bromwich e ao Parma na temporada 2014/15.