Avalanche/Itália

Três crianças foram resgatadas com vida dos escombros do hotel que ruiu após uma avalanche em Itália, somando-se a uma outra, recuperada hoje de manhã, juntamente com a mãe.

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, os bombeiros contabilizaram em oito o número de sobreviventes "ainda por resgatar".

Após números anteriores pouco claros, o porta-voz nacional dos bombeiros italianos indicou que foram detetados dez sobreviventes sob as ruínas do Hotel Rigopiano.