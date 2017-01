Actualidade

António Tabucchi e Gil Vicente contam-se entre as "cumplicidades e vínculos" que o Teatro da Rainha, definiu para a nova temporada, a abrir a 16 de fevereiro, nas Caldas, com três ensaios inacabados de Bertolt Brecht.

A estreia de três peças, leituras encenadas, uma oficina de escrita e um colóquio em torno da construção da nova sede marcam a programação da companhia das Caldas da Rainha que, em 2017, aposta nas cumplicidades, que se materializam igualmente no projeto Sound'art: Contos contados com som", que envolverá compositores como Miguel Azguime e fotógrafos como Valter Vinagre e o Prémio Pessoa José Manuel Rodrigues.

Num ano em que, segundo o encenador Fernando Mora Ramos, diretor artístico do Teatro da Rainha, "a estratégia é marcada por cumplicidades e vínculos" com outras companhias, encenadores e autores, a temporada arranca com "Europa 39", três ensaios inacabados de Bertolt Brecht, com estreia marcada para 16 de fevereiro.