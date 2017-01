Actualidade

O futebolista Maxi Pereira fez hoje treino condicionado e o português Rúben Neves continuou em tratamento na véspera da receção ao Rio Ave, sendo estes os únicos dois nomes do boletim clínico da equipa.

Segundo o boletim clínico dos 'dragões', o médio português não participou no treino de hoje e fez apenas tratamento. Na sessão no Olival participou o avançado dos 'bês' Rui Pedro, enquanto o defesa nigeriano Chidozie treinou com a equipa 'secundária'.

De fora das opções de Nuno Espírito Santo continua o argelino Brahimi, que representa a sua seleção na Taça das Nações Africanas.