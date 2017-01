Actualidade

Uma sala de aulas a partir do qual os alunos podem investigar, interagir, criar, desenvolver e partilhar é o objetivo do primeiro Espaço de Aprendizagem Personalizada do Alto Minho que foi hoje inaugurado em Ponte de Lima.

O espaço, instalado no agrupamento de escolas de Freixo, "pretende ajustar as metodologias dos professores à nova realidade que ela proporciona".

"É uma sala de trabalho personalizado, onde o foco de toda a atividade é o aluno, em interação com outros alunos e professores", explicou o diretor, Luís Fernandes, revelando que o espaço foi criado "com parte dos 100 mil euros em prémios que o estabelecimento de ensino conquistou nos últimos quatro anos".