TSU

As confederações patronais afirmaram hoje que neste momento não avaliam "nenhuma alternativa" à redução da taxa social única (TSU) até que a negociação no parlamento na próxima quarta-feira esteja "esgotada".

"Não falámos em nenhuma alternativa nem com o Governo nem com o senhor Presidente da República sobre esta matéria. As alternativas que tínhamos a negociar, negociámos durante quatro meses para chegar à assinatura do acordo no dia 22 [de dezembro]. Não vamos abrir novamente esse 'dossier' enquanto esta fase da negociação, agora na Assembleia da República, não estiver esgotada", afirmou o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), João Machado.

João Machado falava em nome das quatro confederações patronais - CAP, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e a Confederação do Turismo Português (CTP) - que esta tarde foram recebidas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém.