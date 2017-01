Actualidade

O defesa internacional português José Fonte assinou contrato por duas temporadas e meia, com outra de opção, com o West Ham, anunciou hoje o clube de futebol inglês no Twitter.

O West Ham pagou oito milhões de libras, cerca de 9,245 milhões de euros, pelo passe do central português ao Southampton.

"Assinei pelo West Ham, porque é um grande clube. Têm muitos adeptos e sei desde há vários anos o quão apaixonados são. O treinador [Slaven Bilic] também foi uma grande influência. Senti que eles realmente me queriam e que ele me vendeu o projeto e ambição do clube", disse Fonte, que soma 154 jogos e sete golos na 'Premier League', ao site do clube inglês.