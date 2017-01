Actualidade

O Governo do Chile declarou hoje o estado de catástrofe natural no centro do país, atingido por violentos incêndios que já destruíram mais de 50 mil hectares de floresta.

"Pedi aos ministros do Interior para declarar as zonas afetadas (...) em estado de catástrofe natural", escreveu a presidente Michelle Bachelet na sua conta na rede social Twitter.

Esta medida envolve a região de O'Higgins e Maule, situada no meio do país, um longo retângulo, entalado entre os Andes e o Oceano Pacífico.